As canetas emagrecedoras estão em alta no Brasil. Um levantamento realizado pela Close-Up International Brasil indica que as três principais marcas do segmento movimentaram, juntas, R$ 13,3 bilhões entre maio de 2025 e maio de 2026. Entretanto, o recurso não é a única opção para quem sonha em perder peso rapidamente.

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A cirurgia bariátrica também é uma alternativa para pessoas com obesidade. Somente entre janeiro e julho do ano passado, segundo o DataSUS, foram realizados 14.128 procedimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, as dietas restritivas, que inibem radicalmente o consumo de certos nutrientes, vêm sendo adotadas por milhares de pessoas.

Independentemente do método utilizado para emagrecer, a perda de peso rápida e expressiva pode fazer com que a pele não acompanhe, na mesma velocidade, a redução de volume.

Após anos distendida pelo excesso de gordura, ela pode apresentar menor capacidade de retração. Idade, genética, exposição solar, tempo de sobrepeso e quantidade de peso perdido também influenciam a elasticidade e a firmeza cutânea, explica a dermatologista Ana Paula Furst, da Lenzaví Clinic.

“Quando existe uma perda importante de volume em pouco tempo, a pele pode não acompanhar essa mudança com a mesma velocidade. Gosto de comparar com um balão que permaneceu cheio por muito tempo e depois é esvaziado: a estrutura não necessariamente retorna imediatamente ao formato inicial. Quanto maior a distensão prévia e menor a qualidade da pele, maior pode ser a flacidez”, detalha.

No rosto, a redução dos compartimentos de gordura pode evidenciar alterações do envelhecimento, como perda de sustentação, diminuição do contorno facial, papada, “bigode chinês”, “buldogue”, rugas e flacidez nas bochechas e no pescoço. Por isso, a dermatologista recomenda iniciar os cuidados com a pele antes mesmo do processo de emagrecimento.

"Não existe um único procedimento para o chamado ‘rosto pós-emagrecimento’", afirma a especialista Arquivo pessoal

“Não precisamos esperar a flacidez aparecer para começar a cuidar. Dependendo da avaliação de cada paciente, podemos trabalhar precocemente a qualidade da pele e o estímulo de colágeno, além de orientar hidratação, fotoproteção, alimentação adequada e preservação da massa muscular. O objetivo é oferecer melhores condições para que a pele atravesse essa mudança de volume”, orienta. Ana ressalta que é possível conseguir bons resultados em rostos emagrecidos.

Tratamentos

Quando a flacidez já está instalada, o tratamento deve considerar as alterações específicas de cada rosto. “Não existe um único procedimento para o chamado ‘rosto pós-emagrecimento’. Alguns pacientes perderam predominantemente volume; outros apresentam maior flacidez de pele ou perda de sustentação dos tecidos. Por isso, simplesmente preencher o rosto nem sempre é a melhor escolha”, afirma Ana.

Entre as possibilidades estão tecnologias para estímulo de colágeno, bioestimuladores, fios de sustentação e, em casos selecionados, preenchimento para reposição de volumes específicos. Uma das estratégias é o V-Lift, técnica que aplica bioestimuladores de colágeno em pontos estratégicos de sustentação da face. O objetivo é melhorar o reposicionamento dos tecidos e recuperar definição e firmeza, com resultados naturais.

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“O mais importante é entender o que aquele paciente perdeu durante o emagrecimento. O tratamento precisa devolver sustentação e qualidade à pele sem tentar simplesmente preencher tudo o que esvaziou. A proposta é preservar os traços e fazer com que a pessoa continue se reconhecendo”, ressalta.