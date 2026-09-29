Bariátrica a partir dos 14 anos: congresso em BH discute os novos critérios

A obesidade segue avançando no Brasil e no mundo, ampliando o debate sobre formas mais efetivas e individualizadas de tratamento. Segundo projeções do Atlas Mundial da Obesidade para 2026, estima-se que aproximadamente 20% da população adulta global viva com a condição. No cenário brasileiro, a tendência de crescimento é ainda mais acentuada: dados recentes indicam que cerca de 25% dos adultos no Brasil já apresentam obesidade, refletindo um desafio crescente para a saúde pública nacional e global.

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O cirurgião do aparelho digestivo José Afonso Sallet, médico-diretor do Instituto de Medicina Sallet, vai apresentar cinco trabalhos científicos durante o XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica relacionados à segurança cirúrgica e à recuperação do paciente bariátrico, além de tratar da adolescência sob o aspecto da cirurgia bariátrica.

Para o especialista, a discussão exige ir além do peso corporal. “A bariátrica moderna não é mais sobre o tamanho da balança, mas sobre o controle metabólico e a qualidade de vida a longo prazo. Ver pacientes mais jovens buscando suporte ou pacientes já operados necessitando de revisão exige que a conduta médica seja estritamente técnica, individualizada e focada em acompanhamento multiprofissional contínuo”, ressalta.

A atualização das regras do Conselho Federal de Medicina (CFM), publicada em 2025, passou a reconhecer a cirurgia para pacientes com 14 anos ou mais em casos de obesidade grave, com IMC superior a 40, associada a complicações clínicas, mediante avaliação de equipe multidisciplinar e consentimento dos responsáveis. Para adolescentes, a norma também considera aspectos como maturidade psicológica e fisiológica, capacidade de compreender riscos e benefícios e suporte familiar.

Outro tema de impacto é a mudança nos critérios de indicação para adultos. A Resolução CFM nº 2.429/2025 passou a considerar pacientes com IMC entre 30 e 35 para cirurgia quando apresentam determinadas doenças associadas, como diabetes tipo 2, doença cardiovascular grave com lesão de órgão-alvo, apneia do sono grave, doença hepática gordurosa com fibrose, refluxo gastroesofágico com indicação cirúrgica e osteoartrose grave. A norma reforça, ainda, que a cirurgia integra um tratamento multidisciplinar e que o acompanhamento após o procedimento é fundamental.

As cirurgias revisionais também ganham espaço. Reganho de peso, refluxo, alterações anatômicas, complicações ou resultados insatisfatórios podem levar pacientes que já passaram por uma bariátrica a necessitar de uma nova intervenção. A avaliação desses casos exige investigação individualizada e domínio de diferentes técnicas, como como bypass gástrico e sleeve.

Outro destaque do congresso será a discussão sobre segurança cirúrgica e protocolos de recuperação acelerada, como o Eras (Enhanced Recovery After Surgery). A estratégia reúne medidas aplicadas antes, durante e depois da cirurgia com o objetivo de reduzir o impacto do procedimento, favorecer a recuperação e diminuir o tempo de internação quando houver condições clínicas para isso.



“Hoje, falar em cirurgia bariátrica também significa falar em segurança, recuperação, acompanhamento e resultados sustentáveis. A evolução da especialidade está justamente na capacidade de escolher a melhor estratégia para cada paciente, respeitando suas características clínicas e mantendo o cuidado multiprofissional no longo prazo”, destaca José Afonso.

O encontro começa nesta quarta-feira (30/9) em Belo Horizonte e segue até sexta-feira (2/10) e deve reunir mais de 1.700 profissionais de saúde, 218 palestrantes nacionais e internacionais e uma programação com 223 aulas, conferências, debates e atividades científicas sobre os avanços no tratamento da obesidade.

Serviço

XXVI Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica e Metabólica – SBCBM

Data: 30 de setembro a 2 de outubro

Local: Expominas – Av. Amazonas, 6200 – Gameleira, Belo Horizonte – MG

Informações e programação: https://sbcbm.org.br/congressobariatrica2026/

Inscrições: congresso2026@sbcbm.org.br

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