ESTÉTICA

Fim do queixo duplo: descubra como é feita a lipo de papada

Procedimento minimamente invasivo redefine o contorno facial e devolve a autoestima; especialista explica indicações e contraindicações

30/10/2025 17:00

A lipoaspiração aprimora o contorno mandibular, trazendo um efeito de rejuvenescimento
A lipoaspiração aprimora o contorno mandibular, trazendo um efeito de rejuvenescimento

Quem convive com o famoso queixo duplo sabe o desconforto que é tentar a foto perfeita sem que a papada se torne a protagonista. Para muitas pessoas, a solução definitiva passa pela intervenção cirúrgica, especificamente a lipoaspiração da região.

O procedimento é hoje um dos mais procurados no universo da estética facial. Segundo a cirurgiã-dentista Ana Paula Alcantara, a cirurgia visa eliminar a gordura localizada que se acumula logo abaixo do queixo e em parte do pescoço, melhorando drasticamente o contorno mandibular.

Como é feito o procedimento?

Ana Paula detalha que o procedimento é minimamente invasivo. É realizada uma pequena incisão estratégica entre o queixo e a papada. Por meio dessa abertura, uma cânula de 3mm é utilizada para aspirar todo o tecido adiposo da área. A técnica é notavelmente indolor, sendo executada sob anestesia local.

Os benefícios são perceptíveis: além do fim do queixo duplo, há uma redução da gordura na região do pescoço, um aprimoramento do contorno mandibular e um efeito de rejuvenescimento que culmina em uma elevação da autoestima do paciente.

Indicações e contraindicações

A lipo de papada é indicada para indivíduos maiores de 18 anos. Contudo, é fundamental que a paciente não esteja grávida ou em fase de amamentação, nem apresente qualquer processo inflamatório ativo na área. Condições de saúde preexistentes, como diabetes ou problemas na tireoide, não são necessariamente impeditivas, desde que estejam devidamente controladas e comprovadas.

A profissional ressalta que, para maior segurança, a lipo de papada é formalmente contraindicada para gestantes e lactantes. Pessoas com doenças, lesões ou feridas ativas no local da cirurgia, assim como pacientes que apresentem infecções ou nódulos tireoidianos, como bócio, também não devem realizar o procedimento.

A lipoaspiração na região da papada é uma intervenção precisa que oferece um contorno mais definido e harmonioso para o rosto, sendo crucial a avaliação e acompanhamento por um especialista qualificado.

