O mento, conhecido como queixo, é a região que a parte da mandíbula, pescoço e do terço inferior da face. Ele é uma das principais estruturas do rosto, pois é fundamental para a harmonia e beleza, além de estar diretamente relacionado com o nariz, porque as duas estruturas fornecem uma estética agradável à face e, caso o queixo não acompanhe um tamanho adequado, o nariz pode ser considerado grande. “Para alterar o mento, existem alguns tratamentos recomendados, como a aplicação de preenchedores (ácido hialurônico ou gordura), utilização de próteses de silicone ou através da mentoplastia de avanço. É necessário que o paciente sempre consulte um cirurgião sobre as vantagens e desvantagens de cada tipo de tratamento, para que se chegue na melhor opção de acordo com o caso da pessoa”, afirma o cirurgião plástico e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Paolo Rubez. “O paciente pode escolher entre uma cirurgia de aumento ou diminuição do queixo, mas, em casos de microgenia, que é quando a região do mento é deficiente e menor do que o necessário para proporcionar uma harmonia facial, a primeira opção, chamada de mentoplastia de aumento, é a indicada”, acrescenta o médico, que enumera as medidas pré e pós operatórias, além de explicar sobre os procedimentos.

Mentoplastia de aumento

Amplia o tamanho do queixo, deixando-o mais projetado para frente com o intuito de deixar a face mais harmônica. A cirurgia promove esse resultado por meio do uso de implante ou reposicionamento do osso. A necessidade da cirurgia é avaliada através do exame físico e fotos do paciente de frente e perfil. “A cirurgia de avanço ósseo é feita sob anestesia geral e com duração em torno de uma hora”, comenta o cirurgião plástico. O local da incisão também pode variar, ou aplicado dentro da boca, chamado de intraoral, no sulco gengivolabial inferior, ou abaixo do queixo, chamado de submentoniana. Após isso, é realizado o deslocamento do osso da mandíbula na área frontal, com a quebra do osso do queixo para reposicioná-lo com a ajuda de pequena placa de titânio, proporcionando um resultado mais natural e usando a própria estrutura óssea do paciente. "Por fim, com a posição do mento fixada corretamente, é feito o fechamento da incisão operatória. É indicado o uso de uma faixa específica para reduzir o inchaço da região”, explica Paolo.

Combinação com outros procedimentos

Pode haver uma associação da mentoplastia com outras cirurgias, como a operação em conjunto com a rinoplastia, desde que a posição para realização da técnica e o repouso pós operatório sejam compatíveis. Além disso, o cirurgião fará uma análise sobre o tempo de duração para que não ultrapasse seis a sete horas. O procedimento também pode ser associado com a blefaroplastia, lifting facial, otoplastia, mamoplastia e lipoaspiração da papada.

Cuidados pré-cirúrgicos

O paciente deve explicar para o cirurgião seu desconforto com a aparência e buscar entender quais são os procedimentos necessários. Alguns exames serão solicitados, como os de sangue, cardiológico e raio X. Caso o paciente tenha alguma infecção ou doença, é fundamental ele informar ao médico, sendo que, 15 dias antes da operação, é importante parar de usar medicamentos como o ácido acetilsalicílico (AAS), além de cortar o tabaco, que possibilita o aumento da segurança e cicatrização posterior. “Evite ingerir álcool e comidas gordurosas no pré-cirúrgico e compareça no dia do exame em jejum de oito horas. O uso de produtos estéticos, cremes ou joias também não é bem-vindo no dia da cirurgia”, complementa o médico.

Cuidados pós-cirúrgicos

Após a mentoplastia de aumento, o paciente deve ficar de repouso durante duas semanas, retomando as atividades mais pesadas apenas com a permissão do médico. Como a cirurgia não envolve a mordida do paciente, a alimentação pode ser feita sem restrições após a cirurgia. Para alívio do inchaço, dores e hematomas, compressas frias devem ser feitas, além de não se expor ao sol e não praticar de exercícios físicos. “Sessões de drenagem linfática e fisioterapia são aconselhadas para acelerar a recuperação”, acrescenta Paolo. “Se o paciente seguir estes cuidados, os resultados da mentoplastia serão observados entre três a seis meses após o procedimento, mas os resultados parciais serão notados assim que o inchaço diminuir. Durante esse período, é fundamental o acompanhamento de um médico”, recomenda.