Se sua papada incomoda, vale testar essas dicas simples e sem exagero

Especialistas são unânimes: não existe milagre para reduzir a papada, mas sim estratégias combinadas que realmente funcionam. A gordura localizada no pescoço demanda uma abordagem global que une exercícios específicos, alimentação balanceada e mudanças na rotina.

Personal trainers e nutricionistas explicam que o segredo está em criar um déficit calórico consistente aliado ao fortalecimento da musculatura cervical.

Por que não dá para eliminar gordura só da papada?

Déficit calórico é a chave para qualquer perda de gordura localizada. Segundo Rol Faúla, personal trainer e presidente da Câmara de Eventos do CREF7, "não existe modo de apagar gordura só de um ponto específico do corpo".

Qual é o treino ideal para reduzir a papada?

O organismo escolhe de onde vai retirar a reserva energética durante o emagrecimento. Por isso, a estratégia mais eficaz combina redução calórica com exercícios que trabalhem o corpo todo, incluindo movimentos específicos para tonificar o pescoço.

Os exercícios aeróbicos são fundamentais para elevar o gasto energético e promover queima de gordura corporal. Especialistas recomendam esta rotina semanal:

Caminhada acelerada ou bicicleta: 30 a 45 minutos, 3 a 5 vezes por semana

HIIT leve: 20 segundos de esforço e 40 segundos de descanso, totalizando 10 a 15 minutos

Treino de força: 20 a 30 minutos, 3 vezes por semana

Exercícios cervicais específicos: 5 minutos diários

O treino de força melhora a firmeza na região cervical, pois músculos bem trabalhados mantêm a cabeça alinhada e colaboram com o visual da região.

Como a alimentação ajuda a diminuir a gordura no pescoço?

A nutricionista Joyce Diniz explica que o foco deve ser um déficit calórico bem planejado, respeitando a individualidade de cada pessoa. Conforme o emagrecimento acontece, é possível ver a diminuição da papada e a região do pescoço mais afinada.

A distribuição ideal dos macronutrientes inclui:

Proteínas em todas as refeições: ovos, peixe, frango, carne, leite e derivados

Gorduras boas: abacate, nozes, castanhas, azeite de oliva e sementes

Carboidratos moderados, com redução de açúcares e farinhas refinadas

Evitar alimentos processados, embutidos e excesso de sal também contribui significativamente para a redução da retenção de líquidos na região facial.

Caminhada, comida leve e água ajudam a deixar o rosto mais afinado (Créditos: depositphotos.com / TanyaLovus)

Exercícios específicos para o pescoço realmente funcionam?

Exercícios cervicais não eliminam gordura localizada, mas fortalecem a musculatura e melhoram a postura. Especialistas recomendam movimentos simples que podem ser feitos 3 vezes ao dia:

Retração do queixo: formar uma leve "papada" por 5 segundos para ativar músculos suboccipitais

Rotação controlada do pescoço de um ombro ao outro, passando pelo peito

Simulação de beijo no ar com a cabeça inclinada para trás

Pressão da língua contra o palato com movimentos laterais da cabeça

Embora sozinhos sejam pouco eficazes, em conjunto com cardio e força potencializam os resultados visuais da região.

A hidratação influencia na aparência da papada?

Sim! A retenção de líquidos pode acentuar a percepção de inchaço no rosto, piorando o aspecto da papada. A hidratação adequada é fundamental para manter a elasticidade da pele e reduzir a flacidez.

A fórmula para calcular a quantidade ideal de água é simples: multiplique 30 ml pelo seu peso atual em quilos. Por exemplo, uma pessoa de 70 kg deve consumir 2.100 ml de água diariamente.

Pele bem hidratada fica mais elástica e resistente

Reduz a flacidez que contribui para a papada

Melhora a aparência geral da área do pescoço

Facilita a drenagem linfática da região facial

Evitar refrigerantes e bebidas com muito açúcar também é imprescindível para manter o corpo adequadamente hidratado.