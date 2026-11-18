Com a proximidade do fim do ano, o desejo de se sentir bem nas roupas das festas e aproveitar os dias de praia traz uma dúvida: ainda dá tempo de emagrecer até a virada? É possível começar, mas a pressa não deve levar a medidas radicais ou difíceis de sustentar.

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O desafio de manter as mudanças aparece no levantamento Global Perceptions of Obesity Study, divulgado pelo instituto de pesquisa Ipsos em março de 2026: entre os entrevistados com obesidade no Brasil que não haviam consultado um médico sobre o peso recentemente, 30% citaram o medo de não conseguir seguir as recomendações como motivo para não buscar atendimento. Por isso, perder peso com saúde exige orientações que caibam na rotina e possam continuar depois das festas.

Para o médico e fundador do Emagrecentro, rede especializada em emagrecimento e estética corporal, Edson Ramuth, a chegada das comemorações pode incentivar o primeiro passo, desde que a pressa não determine as escolhas. “Antes de estabelecer uma meta, é necessário avaliar o histórico de saúde, os medicamentos em uso e as tentativas anteriores de perda de peso. Essas informações ajudam a definir uma abordagem individualizada e a identificar dificuldades que precisam ser trabalhadas desde o início”, explica.

A seguir, o médico apresenta cinco estratégias para quem deseja começar a emagrecer antes da virada:

1. Monte refeições que ajudam a controlar a fome

No almoço e no jantar, combine verduras e legumes, uma fonte de proteína, como frango, peixe ou ovos, e alimentos como arroz e feijão. Essa composição oferece mais variedade de nutrientes do que apenas diminuir a quantidade no prato ou substituir tudo por folhas. É importante observar também o que você bebe: trocar refrigerantes ou sucos adoçados por água é uma mudança prática para reduzir calorias líquidas. “Proteínas e fibras contribuem para a saciedade. O objetivo é atender às necessidades do organismo sem depender de cortes difíceis de sustentar. As porções devem ser ajustadas individualmente”, orienta o médico.

2. Organize as escolhas antes de chegar à ceia

No Natal e nas confraternizações, algumas adaptações permitem manter os pratos típicos no cardápio. No salpicão, substitua parte da maionese por iogurte natural e acrescente cenoura e repolho. A farofa pode levar mais legumes e menos manteiga e bacon. Já a rabanada pode ser preparada no forno ou na air fryer, em vez de frita por imersão. “Essas mudanças podem reduzir a quantidade de gordura e acrescentar nutrientes, sem abrir mão das receitas da família. Ainda assim, chamar uma preparação de ‘fitness’ não significa que ela possa ser consumida sem atenção às porções.”

3. Registre as medidas e compare a evolução

Além do peso, acompanhe as medidas da cintura, do quadril, dos braços e das coxas, sempre nos mesmos pontos para facilitar a comparação. Vale ficar de olho também se há folga nas roupas, se há menos sensação de inchaço e se caminhar ou subir escadas ficou mais fácil. “Esses registros ajudam a reconhecer mudanças que vão além dos quilos perdidos. Medidas, disposição e capacidade física devem ser analisadas em conjunto. Valorizar essas conquistas pode fortalecer a motivação para continuar”, destaca.

4. Combine caminhada e exercícios de força

Caminhar melhora o condicionamento, enquanto exercícios como a musculação ajudam a preservar os músculos durante o emagrecimento. Para adultos, a recomendação geral é fazer pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana, como caminhar 30 minutos em cinco dias, e incluir fortalecimento muscular em pelo menos dois dias. “Quem está parado pode começar com poucos minutos e aumentar aos poucos. Os exercícios de força podem usar aparelhos, elásticos ou o próprio peso do corpo, sempre com orientação e respeitando os limites de cada pessoa”, esclarece.

5. Busque uma clínica especializada

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Escolha um espaço com boa reputação, profissionais qualificados e métodos de emagrecimento confiáveis, com eficácia e segurança respaldadas por estudos científicos. Na consulta, conte como é sua alimentação, se dorme bem, quais medicamentos usa e o que já tentou fazer para perder peso. Quando indicada, a telemedicina pode facilitar os retornos. “Entender a rotina e o histórico de saúde ajuda a definir um plano adequado para cada pessoa. As consultas permitem esclarecer dúvidas, avaliar os avanços e fazer ajustes ao longo do processo”, reforça o médico.