Os 4 erros mais comuns que sabotam o emagrecimento

Para muitos brasileiros, reduzir o excesso de gordura corporal é um desafio contínuo, e os números confirmam esse cenário. Dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) mostram que 34,66% dos brasileiros apresentaram algum nível de obesidade em 2024, evidenciando que cada caso exige cuidado e acompanhamento adequados.

Diante desse cenário, não é raro que pessoas em processo de emagrecimento enfrentem fases de estagnação, quando a balança parece não responder, mesmo diante de esforço real e mudanças de hábito.

Segundo Fernanda Lopes, nutricionista da Six Clínic, essa estagnação é mais comum do que se imagina e, na maioria das vezes, ocorre por comportamentos automáticos que passam despercebidos. “Quando o organismo percebe uma redução constante de medidas, ele diminui o gasto energético como forma de proteção. Mas, além desse ajuste natural, há padrões diários que prejudicam os resultados sem que a pessoa perceba”, explica.



Pensando nisso, a profissional aponta os quatro erros mais comuns que fazem o peso estacionar, e explica como corrigi-los para retomar a perda de massa corporal com segurança.

1. Não adaptar a rotina ao novo consumo energético



À medida que o indivíduo perde quilos, o organismo passa a operar com menos energia. “Se alguém elimina cinco, dez ou 15 quilos, o metabolismo passa naturalmente a necessitar de menos calorias. Se no dia a dia permanece igual, o déficit energético diminui e o peso estabiliza”, esclarece.

Para contornar isso, a especialista sugere pequenos ajustes. “Variar a intensidade de movimentos ao longo da dinâmica diária, revisar combinações do padrão alimentar e reforçar o aporte de proteínas. Essas adaptações reativam o metabolismo e criam novos estímulos” afirma.

2. Desconsiderar o impacto do estresse e do sono irregular



Mesmo com escolhas alimentares adequadas, fatores mentais e fisiológicos podem travar a evolução. “Privação de sono aumenta os níveis de cortisol, bagunça os hormônios da fome e da saciedade e favorece retenção de líquido, o estresse prolongado tem efeito semelhante, mantendo o corpo em estado de alerta e reduzindo a queima de gordura”, explica.

Entre as estratégias que ajudam estão:

Estabelecer horário fixo para dormir

Reduzir exposição a telas antes do descanso

antes do descanso Incluir pausas curtas de respiração consciente ao longo do dia

3. Confundir fome emocional com necessidade real do organismo



Grande parte das pessoas aumenta a ingestão energética sem perceber devido a impulsos emocionais, e isso tem relação direta com saúde mental.

A fome emocional surge de forma súbita, acompanhada de desejo por algo calórico e reconfortante, e não melhora após a ingestão

A fome física aparece gradualmente, permite escolhas equilibradas e está ligada às necessidades do organismo

“Quando a pessoa não distingue esses sinais, acaba recorrendo à comida para aliviar desconfortos como ansiedade, tristeza ou tédio, e isso naturalmente impede a queda na balança”, explica Fernanda.

4. Tentar conduzir o processo sozinho, sem ajustes estratégicos



Os primeiros quilos costumam ser eliminados rapidamente, mas o platô exige refinamento técnico. “Sem acompanhamento, a pessoa repete as mesmas ações esperando resultados diferentes, mesmo quando o organismo já não responde. O profissional identifica padrões invisíveis, corrige detalhes e orienta mudanças específicas para destravar o metabolismo”, explica Fernanda.

Ela reforça que o acompanhamento remoto tornou esse processo mais acessível e eficaz: “Com supervisão online, contato diário com nutricionistas, apoio médico e estratégias personalizadas, cada paciente avança com segurança e recebe orientação individualizada sem sair de casa. Essa constância faz toda a diferença para superar o platô e manter o progresso”, afirma.

