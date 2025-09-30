Assine
QUALIDADE DO SONO

Dormir mal pode sabotar a dieta: 6 hábitos que auxiliam no emagrecimento

Sono inadequado aumenta a fome, reduz saciedade e desacelera o metabolismo, especialista explica como reverter o efeito

30/09/2025 18:00

Ele pode causar arritmia, agitação, irritabilidade, além de nervosismo e também insônia. Já em mulheres gestantes, o consumo exagerado de café pode causar atraso na formação cerebral do feto.
Os efeitos negativos vão além da balança crédito: jcomp freepik

Um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), de 2023, revelou que 72% dos brasileiros sofrem com distúrbios do sono, como insônia e apneia. Para além do impacto no humor e na disposição, dormir mal compromete o metabolismo e pode dificultar a perda de peso.

“A falta de sono altera hormônios ligados à fome e à saciedade, como a grelina e a leptina, aumentando o apetite e dificultando a redução de gordura corporal. Pessoas que dormem menos de seis horas por noite têm mais propensão a ganhar peso, mesmo mantendo uma dieta equilibrada e praticando exercícios”, explica a nutricionista Carolina Faiad, coordenadora de nutrição da Clínica Seven.

Os efeitos negativos vão além da balança. O sono inadequado prejudica a:

  • Recuperação muscular
  • Regulação hormonal
  • Disposição para atividades físicas

Hábitos que são pontos-chave para quem busca emagrecer de forma saudável e duradoura. Além disso, reduz a sensibilidade à insulina, comprometendo o metabolismo da glicose e favorecendo o acúmulo de gordura abdominal, considerado um dos principais fatores de risco para diabetes e doenças cardiovasculares.

Como emagrecer com saúde? 

Segundo Carolina, mudanças simples de hábito podem melhorar a qualidade do sono e, consequentemente, apoiar o processo de emagrecimento:

  1. Estabelecer uma rotina regular, deitar e acordar em horários semelhantes

  2. Reduzir o uso de telas como celular e televisão antes de dormir

  3. Criar um ambiente escuro e silencioso, que favoreça a produção de melatonina

  4. Evitar cafeína no fim do dia e optar por refeições leves no período noturno

  5. Incluir alimentos ricos em triptofano, como banana e aveia,  para estimular o relaxamento

  6. Praticar exercícios físicos regularmente, equilibrando hormônios e aumentando a energia diária

“Dormir bem é tão importante quanto se alimentar corretamente e treinar. O descanso noturno é o momento em que o corpo se recupera, regula hormônios e otimiza o metabolismo. Sem isso, qualquer processo de emagrecimento fica comprometido”, enfatiza.

