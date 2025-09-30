Dormir mal pode sabotar a dieta: 6 hábitos que auxiliam no emagrecimento
Sono inadequado aumenta a fome, reduz saciedade e desacelera o metabolismo, especialista explica como reverter o efeito
Um levantamento da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), de 2023, revelou que 72% dos brasileiros sofrem com distúrbios do sono, como insônia e apneia. Para além do impacto no humor e na disposição, dormir mal compromete o metabolismo e pode dificultar a perda de peso.
“A falta de sono altera hormônios ligados à fome e à saciedade, como a grelina e a leptina, aumentando o apetite e dificultando a redução de gordura corporal. Pessoas que dormem menos de seis horas por noite têm mais propensão a ganhar peso, mesmo mantendo uma dieta equilibrada e praticando exercícios”, explica a nutricionista Carolina Faiad, coordenadora de nutrição da Clínica Seven.
Os efeitos negativos vão além da balança. O sono inadequado prejudica a:
- Recuperação muscular
- Regulação hormonal
- Disposição para atividades físicas
Hábitos que são pontos-chave para quem busca emagrecer de forma saudável e duradoura. Além disso, reduz a sensibilidade à insulina, comprometendo o metabolismo da glicose e favorecendo o acúmulo de gordura abdominal, considerado um dos principais fatores de risco para diabetes e doenças cardiovasculares.
Como emagrecer com saúde?
Segundo Carolina, mudanças simples de hábito podem melhorar a qualidade do sono e, consequentemente, apoiar o processo de emagrecimento:
Estabelecer uma rotina regular, deitar e acordar em horários semelhantes
Reduzir o uso de telas como celular e televisão antes de dormir
Criar um ambiente escuro e silencioso, que favoreça a produção de melatonina
Evitar cafeína no fim do dia e optar por refeições leves no período noturno
Incluir alimentos ricos em triptofano, como banana e aveia, para estimular o relaxamento
Praticar exercícios físicos regularmente, equilibrando hormônios e aumentando a energia diária
“Dormir bem é tão importante quanto se alimentar corretamente e treinar. O descanso noturno é o momento em que o corpo se recupera, regula hormônios e otimiza o metabolismo. Sem isso, qualquer processo de emagrecimento fica comprometido”, enfatiza.