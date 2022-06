Pacientes oncológicos têm muito o que comemorar

Joana D'Arc atribui a Júlio César o apoio irrestrito e incondicional para que ela conseguisse superar os vários diagnósticos de câncer (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

O mês de junho é dedicado a celebrar os sobreviventes do câncer. O que é ser um sobrevivente? Guardadas as devidas proporções, o médico austríaco, de origem judaica, Viktor Frankl, professor de neurologia e psiquiatria na Universidade de Viena e fundador da terceira escola vienense da psicoterapia – a logoterapia e análise existencial –, escreveu o livro "Em busca de sentido: um psicólogo no campo de concentração", um best-seller do século 20. Na obra, ele conta como sobreviveu a quatro campos de concentração nazistas entre 1942 e 1945.