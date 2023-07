Marcos do Val depôs por 5 horas na PF

440

Político é investigado por apresentar várias versões de reunião (foto: Marcos Oliveira/Agência Senado - 2/2/23)





O senador Marcos do Val (Podemos-ES) prestou depoimento por 5 horas, na Polícia Federal, sobre um suposto plano para gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes. O parlamentar chegou na sede da corporação, em Brasília, ontem, por volta das 13h e saiu do local sem falar com a imprensa. O parlamentar foi ouvido sobre o caso pela segunda vez













Depois que o caso foi revelado, o senador deu versões diferentes sobre o plano. Em 15 de junho, ele foi alvo de uma operação da PF de busca e apreensão em seus endereços . A ação foi autorizada por Alexandre de Moraes. Foram recolhidos em seu gabinete e residências de Brasília e Espírito Santo computadores, pen drives e um telefone celular. O motivo da operação teria sido versões divergentes do caso apresentadas pelo suspeito. As contas em redes sociais do político também foram bloqueadas, por decisão do STF.





À época da denúncia, do Val contou que a ideia era gravar uma conversa entre ele e o então presidente do TSE, Alexandre de Moraes, tentando induzir o magistrado a dizer algo que sugerisse estar extrapolando os limites constitucionais. De acordo com essa versão, a gravação faria com que os aliados de Bolsonaro pedissem pela prisão do ministro e anulação do resultado da eleição do ano passado.