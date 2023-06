Marcos do Val critica Moraes por derrubar suas redes sociais

440

Senador Marcos do Val (Podemos-ES) afirma, durante fala no plenário do Senado, que foi censurado (foto: Reprodução/TV Senado) O senador Marcos do Val (Podemos-ES) foi ao plenário do Senado Federal nesta segunda-feira (19/6) reclamar que o Supremo Tribunal Federal (STF) bloqueou suas redes sociais em duas horas, sem deixar que ele prestasse esclarecimentos.









Do Val está sendo investigado por associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e Organização Criminosa e por divulgar documentos sigilosos da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Ele nega ter praticado tais delitos.





Em sua fala, o parlamentar pontuou alguns trechos da decisão que bloqueou suas redes sociais. Ele afirmou que nunca fez insistentes ataques ao poder Judiciário, como consta no texto.





O político prosseguiu na leitura do documento que indicou que ele fez uso de estratégias de desinformação para fomentar atitudes antidemocráticas.





Em fevereiro deste ano, Marcos do Val alegou que Bolsonaro e o deputado Daniel Siveira realizaram um encontro, após as eleições de 2022, em que foi apresentado um plano para tentar gravar uma declaração "comprometedora" do ministro Alexandre Moraes e que poderia ser usada pelo candidato derrotado.

Dessa forma, o líder da oposição ordenaria a prisão do ministro do STF, impediria a posse de Lula e anularia as eleições. Na época, ele relatou ter pedido para analisar melhor a proposta e responder depois. Em seguida, teria relatado a reunião a Moraes.





Dias depois, o então senador afirmou ter inventado a história para tentar afastar o ministro da suprema corte da investigação contra Bolsonaro. "Não tinha golpe de Estado nem nada. Tinha falado: 'Bolsonaro, vou usar aquela reunião para fazer uma ação para te blindar porque ele [Moraes] quer te prender'", disse o senador a apoiadores.