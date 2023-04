Moro sobre governo Lula: 'Prometeu picanha e entregou abóbora'

Sergio Moro e Lula desempenham embates há anos (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado/Thomas Coex/AFP) O senador Sergio Moro (União-PR) criticou o governo Lula, ironizando uma de suas promessas de campanha. Para o parlamentar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) "prometeu picanha", mas até agora "entregou abóbora e corre o risco de deixar o brasileiro só com o osso."





"O Governo do PT prometeu picanha, entregou abóbora e corre o risco de deixar o brasileiro só com o osso. Não é por falta de alertas de gente entendida. Abaixo a frase do dia.", criticou o senador, em seu Twitter, nessa quinta-feira (27/4), ao compartilhar uma matéria do ex-prsidente do Banco Central Armínio Fraga, que dizia que com o arcabouço fiscal o Brasil "corre risco de desembocar em grande fiasco."

Desafeto antigo do petista, Moro tem disparado diversas críticas ao governo desde o início do mandato.





Moro x Lula





A relação do ex-juiz federal e do petista não é das melhores há um tempo. Moro é um dos nomes mais conhecidos da Operação Lava Jato e o responsável por ter condenado Lula





Após 580 dias detido, Lula deixou a prisão quando o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou que o cumprimento da pena deve ser iniciado após o esgotamento de todos os recursos, opondo-se à prisão após condenação em 2ª instância.





Na época, Lula ainda tinha recursos pendentes de análise nas instâncias superiores





Posteriormente, a Corte anulou as condenações de Lula por considerar que o então Juiz Federal Sergio Moro atuou parcialmente no julgamento do petista. O STF ainda entendeu que a tramitação do processo ocorreu em jurisdição incompetente para o julgamento do caso.

Recentemente, o senador e o petista travaram novos embates. Em uma entrevista, em março, Lula contou que durante o período que ficou preso, afirmou que só ficaria bem ao conseguir "foder com o Moro"





Após uma repercussão negativa das declarações, o petista tem evitado citar o senador.