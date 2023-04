Moro sobre Lula: 'Presidente nos envergonha a cada viagem internacional'

Senador Sergio Moro (União Brasil-PR) veio a Minas Gerais receber a Grande Medalha da Inconfidência Mineira (foto: Ígor Passarini/EM/D.A Press) O senador paranaense Sergio Moro (União Brasil) criticou as falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em sua recente visita à China e também atacou a política econômica adotada até o momento.

"Um presidente da república que a cada viagem internacional tem nos embaraçado, tem nos envergonhado. (...) Um presidente que vai na China provocar os Estados Unidos. Temos que manter boas relações com a China mas não às custas dos nossos outros aliados", comentou o parlamentar paranaense.









Moro também afirmou que "o que nós vemos é um país que não cresce. Porque o governo não faz a lição de casa, não controla seus gastos. Isso gera instabilidade, gera insegurança econômica. Isso obriga o Banco Central a deixar os juros em patamares elevados, o que acaba inibindo a atividade econômica. O que o governo tem que fazer é simples: cortar gastos, não tem pra que ter 37 ministérios, não tem porque fazer um ajuste fiscal, como este tal do arcabouço."





China no governo Bolsonaro





Maior parceiro comercial do Brasil, com importações na casa dos US$ 47 bilhões, a China foi alvo reiteradas vezes de críticas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enquanto esteve no cargo.





Em maio de 2021, em meio a pandemia do coronavírus, Bolsonaro chegou a insinuar que a enfermidade seria fruto de uma "guerra biológica" chinesa e afirmou que os militares tinham ciência disso. Logo depois, ele negou ter citado o país asiático como local de origem do novo coronavírus.





Eduardo Bolsonaro, em 2020, também postou, apagando posteriormente, uma mensagem afirmando que o governo brasileiro defendia uma "aliança global para um 5G seguro, sem espionagem da China" ao falar sobre a tecnologia de telecomunicação.