Bolsonaro e Milton: Adnet publica suposta 'conversa'

Marcelo Adnet debocha de Bolsonaro em áudio de 'conversa' com Milton Ribeiro (foto: Agência Brasil/ Youtube) O humorista Marcelo Adnet publicou um áudio nas redes sociais, nesta sexta-feira (24/6), imitando o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ele debochou de uma conversa que o chefe do Executivo teria tido com o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, avisando sobre a operação da Polícia Federal (PF).

Logo depois do alerta, o ex-chefe da pasta foi preso.





“Todo mundo sabe que eu tenho grande sensibilidade nisso daí, né? Eu vi com minha fonte de cristal que os ‘prato feito’ vão aí buscar os versículo em nota de R$ 200 que está escondido aí. Tá entendendo os códigos aí?”, completou.





Além disso, o comediante também ironizou o decreto do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) impondo sigilo de 100 anos nos encontros do presidente com os pastores que teriam negociado recursos no Ministério da Educação.

“Tá certo, peraí que eu estou aqui nos Estados Unidos tentando entrar no hotel e a porta está quebrada. Tá escrito ‘push’ (empurre, na tradução ao português), eu puxo e nada acontece. Mas fica tranquilo que qualquer coisa eu decreto um sigilo de 100 anos tá okey?”, disse.

Por fim, Adnet ainda reforçou que o presidente teria “um código” com Milton para alertar que a PF faria a prisão do ex-ministro.

“Se eu te ligar cantando ‘Macarena’ é sinal de que a caverna caiu, tá certo? Não vai ligar no normal para queimar minha cara, em?”, brincou, se referindo ao que Bolsonaro disse sobre “colocar a cara no fogo por Milton”.

Logo depois, ele liga novamente cantando a música.













Bolsonaro e Milton





O ex-ministro foi preso na última quarta-feira (22/6), acusado de envolvimento em um esquema para liberação de verbas da pasta.

A PF investigava as ações e ele precisou ser afastado do cargo.

Leia também: Milton Ribeiro deixa a sede da PF após habeas corpus





Adnet já debochou de Bolsonaro

Em 2021, quando os caminhoneiros ameaçavam uma nova paralisação, o comediante publicou um áudio imitando Bolsonaro e pedindo aos caminhoneiros bolsonaristas que dancem 'Macarena' nos protestos.





"O áudio que circulou é falso e esse, sim, é verdadeiro. Vocês têm que permanecer aí e começar a dançar macarena. Agora, 3h15 da manhã, e não pararem mais. Quero ver todos vocês fora dos caminhões dançando a Macarena até aquele outro lá pedir para sair", diz Adnet no áudio imitando o presidente.





Na época, o presidente havia gravado um áudio, confirmado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, alegando que o bloqueio nas estradas atrapalharia a economia, provocando desabastecimento, inflação e prejudicaria a todos.