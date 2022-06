Bolsonaro faz motociata com apoiadores em Campina Grande

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, nesta sexta-feira (24/6), de uma motociata com apoiadores em Campina Grande (PB).

Nas redes sociais, Bolsonaro divulgou vídeos do momento. Apoiadores dele comemoram a adesão de pessoas ao evento.

A realização do passeio de moto foi questionada em ação popular apresentada por Olímpio Rocha (Psol), ex-candidato a prefeito de Campina Grande. O pedido de cancelamento do evento, no entanto, foi negado pela 2ª Vara Federal da Justiça Federal na Paraíba.