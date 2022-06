Lula sobre Bolsonaro: 'foi expulso do Exército'

Lula participou de evento no Nordeste com o senador Jacques Wagner (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Em evento realizado em Aracaju, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato do partido à presidência da República, ironizou a relação entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e as Forças Armadas.

"Fico triste quando vejo as Forças Armadas batendo continência para um cara que foi expulso do Exército brasileiro por mau comportamento. Não é possível”, disse Lula.

“Ele é de uma geração, e aqui deve ter muitos companheiros militares, que as pessoas pobres colocavam os filhos para servir o Exército para que o filho aprendesse a ser homem, porque significa que não era boa coisa dentro de casa. E esse cidadão não aprendeu nada, porque foi expulso porque ele queria fazer greve dentro dos quartéis”, complementa.

Debates com Bolsonaro

Lula também fez questão de criticar os debates com Bolsonaro e diz sentir falta das discussões com o PSDB nos anos anteriores em que se candidatou à presidência.





“Depois de Bolsonaro, que saudade dos debates com o Alckmin, com o Serra, com o Fernando Henrique Cardoso, porque a democracia prevalecia naquele momento.”