Alckmin diz estar com Lula para 'salvar a democracia'

(foto: Leandro Couri/Em/DA Press)

Pré-candidato a vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin (PSB) disse ter se unido a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em busca de “salvar a democracia”. Nessa quarta-feira (15/6), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, o ex-governador de São Paulo chamou o petista de “maior líder popular do país”.





“O Brasil precisa de Lula para salvar a democracia. Minas é um estado onde se respira liberdade. É a terra que tem o brilho da liberdade. Estamos aqui junto com Lula para recuperar o país. Vivemos um momento triste. O povo empobreceu”, disse, durante evento que apresentou, ao eleitorado mineiro, a dobradinha entre Lula e Alexandre Kalil (PSD), pré-candidato ao governo estadual.





Filiado ao PSDB por muitos anos, Alckmin se mudou para o PSB a fim de se unir a Lula na disputa presidencial. “O presidente Lula enxerga o sofrimento e a necessidade das pessoas. É o maior líder popular do país”, celebrou.

Alckmin elogia Kalil, mas PSB tem pré-candidato





Em outra parte de seu discurso, o ex-governador paulista enalteceu a gestão de Kalil na prefeitura belo-horizontina. "Não prometeu, mas cumpriu. Fez governo exemplar na capital".





Apesar dos elogios de Alckmin ao pré-candidato do PSD, o PSB tem um pré-candidato próprio ao governo de MInas. Trata-se de Saraiva Felipe, quadro histórico do MDB e ex-ministro da Saúde de Lula.





Antes da aliança entre o ex-presidente e Kalil ser confirmada, Saraiva chegou a se oferecer para ser o palanque do PT no estado.