Alessandro Vieira: 'Na distopia bolsonarista, o mundo inteiro está errado'

Senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) afirmou durante leitura do parecer sobre o relatório do senador Renan Calheiros (MDB-AL) da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19 que o bolsonarismo vai na contramão dos governos em todo o mundo.

“É evidente que o presidente não criou o vírus, mas é evidente também que o presidente se esforçou para acelerar a propagação do vírus. O presidente, de forma ensaiada, organizada e preparada, fez com que os brasileiros se protegessem menos e acreditassem na fantasia de remédios milagrosos. Ele foi de encontro ao que o mundo fazia. Na distopia bolsonarista, no devaneio bolsonarista, o mundo inteiro está equivocado", disse.





De acordo com Alessandro, para Bolsonaro, todos os governantes do mundo “deixaram morrer seus compatriotas” e deixaram “enfraquecer suas economias” por “não aceitarem remédios milagrosos”.

Para Vieira, enquanto no Brasil se retardavam a compra de vacinas por pretos ideológicos, ao redor do mundo havia uma corrida de vacinas. “Isso tudo já foi mais que comprovado”, pontuou.





Ainda de acordo com Alessandro, “não é normal” um presidente ir contra a ciência e contra a população. “Não é normal agredir prefeitos, deputados, senadores. A democracia precisa reagir”, disse.

O dia da CPI

Bolsonaro, por exemplo, foi indiciado por nove crimes, o que gerou críticas por parte de alguns senadores. Outros, como Omar Aziz (PSD-AM) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), apesar de discordarem em alguns pontos, são favoráveis à aprovação do texto do relator Calheiros.





O relatório deve ter algumas mudanças em relação à versão apresentada na última semana. Uma delas diz respeito a uma fala de Bolsonaro, na quinta-feira (21/10) passada, associando vacinação contra o coronavírus com a AIDS.



Caso aprovado, o relatório segue como denúncia a órgãos competentes, como Ministério Público Federal (MPF) e, no caso do presidente, à Procuradoria-Geral da República (PGR). Eles serão responsáveis por seguir com as apurações e confirmar o indiciamento ou arquivar os casos.





A CPI da COVID, instalada em abril deste ano pelo Senado, apurou omissões do governo federal durante o período da pandemia de COVID-19 e repasse de verbas a estados no mesmo tempo. Os senadores da base de governo afirmam que governadores e outros gestores públicos saíram ilesos, tese refutada pelo relator.