Indiciamento de Bolsonaro deve ser barrado em votação do relatório da CPI

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, comitê do Senado, vota amanhã o relatório final do senador Renan Calheiros (MDB/AL). Após uma reta final com princípio de confusão entre os integrantes do G7, o grupo majoritário da CPI, ele conseguiu contornar divergências e produziu documento que indicia o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em nove crimes.O vice-presidente do colegiado, Randolfe Rodrigues (REDE/AP), diz que a intenção é levar o texto, assim que aprovado, “a todas as instâncias possíveis”.