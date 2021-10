Aziz para Aras: 'Não tem como fechar os olhos e engavetar o relatório'

Senador Omar Aziz (PSD-AM) (foto: Pedro França/Agência Senado) O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, senador Omar Aziz (PSD), deixou um recado, sem citar nomes, ao procurador-geral da República, Augusto Aras. Segundo o senador, não existe como “fechar os olhos e engavetar” o relatório da CPI, que está sendo votado nesta terça-feira (26/10).

Segundo Aziz, o Congresso Nacional precisa se posicionar sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fazendo uma relação “absurda” entre a vacina que combate a COVID-19 e o vírus do HIV.





De acordo com ele, por isso, a CPI colocou no seu relatório final o pedido para que as redes sociais efetuem o banimento do presidente.





“No momento em que precisamos incentivar os brasileiros a se imunizarem, a maior autoridade do país volta a demonstrar um comportamento irresponsável. É por essa e outras que não há como negar os fatos que levaram aos indiciamentos no relatório da CPI. Não tem como fechar os olhos e engavetar isso. Continuaremos alerta e cobraremos o avanço das investigações”, disse.

O dia da CPI

Bolsonaro, por exemplo, foi indiciado por nove crimes, o que gerou críticas por parte de alguns senadores. Outros, como Omar Aziz (PSD-AM) e Randolfe Rodrigues (Rede-AP), apesar de discordarem em alguns pontos, são favoráveis à aprovação do texto do relator Calheiros.





O relatório deve ter algumas mudanças em relação à versão apresentada na última semana. Uma delas diz respeito a uma fala de Bolsonaro, na quinta-feira (21/10) passada, associando vacinação contra o coronavírus com a AIDS.



Caso aprovado, o relatório segue como denúncia a órgãos competentes, como Ministério Público Federal (MPF) e, no caso do presidente, à Procuradoria-Geral da República (PGR). Eles serão responsáveis por seguir com as apurações e confirmar o indiciamento ou arquivar os casos.





A CPI da COVID, instalada em abril deste ano pelo Senado, apurou omissões do governo federal durante o período da pandemia de COVID-19 e repasse de verbas a estados no mesmo tempo. Os senadores da base de governo afirmam que governadores e outros gestores públicos saíram ilesos, tese refutada pelo relator.