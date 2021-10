Acompanhe, ao vivo, a votação do relatório final da CPI da COVID

O relatório deve ter algumas mudanças em relação à versão apresentada na última semana. Uma delas diz respeito à uma fala de Bolsonaro, na quinta-feira (21/10) passada, associando vacinação contra o coronavírus com a AIDS.



Caso aprovado, o relatório segue como denúncia a órgãos competentes, como Ministério Público Federal (MPF) e, no caso do presidente, à Procuradoria-Geral da República (PGR). Eles serão responsáveis por seguir com as apurações e confirmar o indiciamento ou arquivar os casos.