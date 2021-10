Eduardo Girão: 'Meu voto vai deixar claro minha posição de independência'

Senador Eduardo Girão (Podemos-CE) (foto: Leopoldo Silva/Agência Senado) O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) vai apresentar, nesta segunda-feira (25/10), um relatório paralelo à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19.

Em conversa com o Estado de Minas , o senador confirmou que vai apresentar um voto separado ao relatório final do relator Renan Calheiros (MDB-AL), com pedidos de aprofundamento nas investigações sobre o Consórcio Nordeste e sobre os contratos da vacina Covaxin.





“Nesses seis meses de trabalho, não tive outra alternativa. Infelizmente, tivemos uma CPI com muita emoção no aspecto de deixar a razão de lado. Tivemos uma CPI com viés politiqueiro e pensando muito nas eleições do ano que vem”, afirmou.

De acordo com o senador, a CPI passa uma ideia de FLA x FLU, onde é preciso escolher um lado. “Ou você é a favor do governo ou é contra… para mim é dificil”, disse.





“Vai ficar muito claro amanhã minha posição de independência. Eu devo ter um voto só. Porque não vou votar com o relatório do Renan e também não vou votar com o relatório do senador Marcos Rogério (governista)”, disse.

Senador Eduardo Girão na CPI da COVID (foto: Roque de Sá/Agência Senado)





O senador confirmou que vai apresentar um relatório paralelo ainda nesta segunda-feira, em que ele vai pedir o indiciamento de Carlos Gabas, secretário-executivo do Consórcio Nordeste.

Os integrantes da CPI da COVID votam, amanhã, o relatório final de Renan Calheiros, apresentado na semana passada, com a proposta de enquadramento do presidente Jair Bolsonaro em nove crimes — a acusação de genocídio foi retirada.

Uma vez aprovado pelo colegiado, a previsão é levar o parecer para apreciação da Procuradoria-Geral da República (PGR), para análise de Augusto Aras, já no dia seguinte à apreciação do documento.