Bolsonaro: 'Morreu mais gente com Biden e ninguém chama o cara de genocida'

Bolsonaro diz que Biden 'não fez o que deveria ser feito' na pandemia (foto: Reprodução) O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) destacou o crescimento no número de mortes por COVID-19 nos Estados Unidos na live desta quinta-feira (7/10). Ele comparou o ex-presidente Donald Trump com o atual Joe Biden e acusou o democrata de não fazer “o que devia ser feito” para evitar os óbitos no país.





Bolsonaro utilizou o dado para promover Trump, que era chamado de “genocida”, assim como o próprio presidente brasileiro, e passou a cadeira na Casa Branca para Joe Biden. “A gente quer que caia o número de mortes, mas 2021 morreu mais gente que em 2020. Só que em 2020 o presidente era o Trump e foi taxado de genocida pela CNN americana. E agora morreu mais gente com Joe Biden e ninguém chama o cara de genocida. Nenhum dos dois são genocidas”, afirmou.





Segundo o chefe do Executivo, Biden não fez o que deveria ser feito, que é dar autoridade ao médico para o 'tratamento precoce'. “Tenho certeza de que todos nós queremos evitar o número de mortes, mas algumas formas de buscar evitar, a pessoa não fez o que devia ser feito. Reconhecer o médico, a autoridade, para tratar do mal precocemente.”





Enquanto no Brasil, o número se aproxima de 600 mil mortes. O país fechou o ano de 2020 com 195 mil mortes, ou seja, em 2021 duplicou o número, com 405 mil.