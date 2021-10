Bolsonaro questiona imunização de menores de 20 anos: 'Por que a vacina?'

Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: PR/REPRODUÇÃO) O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a desestimular a vacinação contra a COVID-19 para menores de 20 anos. O presidente participou, nesta quinta-feira (7/10), da assinatura dos instrumentos de modernização das normas de segurança e saúde no trabalho.





“O número de mortes por COVID abaixo dos 20 anos está em quanto, hein? Queiroga? Por que a vacina? Meu Deus do céu. Será que um negócio que tão colocando no Brasil e no mundo? É um negócio que tem coragem de falar? Porque perde voto. Vão me chamar de negacionista”, disse o presidente.





A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto com a presença de alguns ministros. Entre eles, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.