Sudene incorpora, oficialmente, 81 municípios do Vale do Rio Doce

O anúncio da publicação da lei complementar foi feito pelo prefeito de Governador Valadares, André Merlo (PSDB), o anfitrião do encontro. O prefeito falou sobre a importância do evento e destacou a união de forças de diferentes correntes políticas para derrubar o veto presidencial que impedia a inclusão dos 81 municípios mineiros e três do estado do Espírito Santo, sob orientação do Ministério da Fazenda, que alegava aumento de despesas para a União.

O assessor técnico do Senado, Alexandre Silveira, destacou a importância da inclusão dos 81 municípios na área da Sudene para toda a região do Rio Doce. A análise feita por Silveira foi considerada oportuna pelo senador Carlos Viana (PSD), que chamou a atenção de todos para o momento importante que o estado de Minas Gerais está vivendo no cenário político nacional.

Para ele, o povo mineiro voltou a ter representação política forte, tendo o estado retomado o seu espaço dentro das principais decisões do país através de sua bancada federal de deputados e senadores, destacando o senador mineiro Rodrigo Pacheco (Democratas), atual presidente do Senado.

Benefícios da Sudene

A inclusão dos 81 municípios do Vale do Rio Doce na área da Sudene garante a todos o recebimento de incentivos fiscais. As empresas poderão ter um desconto de até 75% no Imposto de Renda, poderão investir em modernização até 30% do valor a ser pago de IR, e acessar os recursos de um fundo de desenvolvimento do Banco do Nordeste, a juros subsidiados.

O superintendente da Sudene, Evaldo Cavalcanti da Cruz Neto, que participou do encontro, explicou que tanto os prefeitos quanto a população poderão se beneficiar dos programas implementados pela autarquia. No caso dos municípios, segundo ele, os prefeitos poderão ter acesso a planos de desenvolvimento e a cursos para qualificação dos gestores municipais.

Os empresários, de acordo com Evaldo Cavalcanti, poderão ter acesso a dois fundos: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), que é gerido pelo Banco do Nordeste, que tem orçamento de R$ 25 bilhões para 2022; e o Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, que tem recursos para financiar grandes projetos.

O representante do Banco do Nordeste, Constantino Martins, explicou detalhes dos dois fundos que são geridos pela instituição, destacando que são inúmeras as possibilidades de empresas conseguirem financiamento para alavancar seus projetos. Ele informou também que o banco estuda a possibilidade de abrir uma agência do Banco do Nordeste em Governador Valadares.