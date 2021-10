Sudene: Valadares sedia encontro com 81 prefeitos do Vale do Rio Doce

O encontro dos 81 prefeitos do Vale do Rio Doce será no Parque de Exposições de Valadares (foto: Reprodução/União Ruralista Rio Doce/Facebook) Os prefeitos dos 81 municípios do Vale do Rio Doce, incorporados à área da Sudene no último dia 27, vão se reunir nesta quinta-feira (7/10) no Parque de Exposições, em Governador Valadares. Um dos assuntos que serão tratados será, por exemplo, que as empresas da região vão poder contar com uma série de incentivos fiscais, como redução de até 75% do valor do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, e empréstimos a juros mais baixos.

O prefeito de Governador Valadares, André Merlo (PSDB), acredita que todos os municípios do Vale do Rio Doce vão experimentar um crescimento vigoroso nos próximos anos, por causa dos incentivos que serão destinados às empresas que atuam nessas cidades. “As empresas terão uma série de vantagens competitivas, que vão ajudar na atração de novos negócios”, disse.

Essa é também a expectativa do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Governador Valadares, Jackson de Souza Lemos. “Nos próximos dez anos, as vagas de emprego em Valadares vão dobrar”, disse.

O senador Carlos Viana (PSD-MG) também confirmou presença no encontro. Viana foi o relator, no Senado, do projeto que incluiu os 81 município da região na área da Sudene e, juntamente com o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (Democratas), teve papel fundamental nas articulações que acabaram por derrubar o veto presidencial. Pacheco tem relação muito próxima com vários prefeitos do Rio Doce.

A esperança dos prefeitos, especialmente do gestor de Governador Valadares, André Merlo, é que o Banco do Nordeste se instale na região. O banco enviou um representante para participar do encontro e explicar quais serão os benefícios que cada um terá com a agência do Banco do Nordeste, com uma linha de financiamento especial para empresas que atuam na área, com juros mais baixos do que os praticados por outras instituições financeiras.