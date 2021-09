Câmara derruba veto de Bolsonaro e inclui Minas e Espirito Santo na Sudene

AM

Câmara derruba veto de Bolsonaro (foto: Câmara dos Deputados/Reprodução)

A Câmara dos Deputados votou, nesta segunda-feira (27/9), por derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ao projeto de lei (PL) que pretende incluir 84 municípios de Minas Gerais e Espírito Santo na área de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).







Agora, o projeto de lei passa para uma nova fase e será enviado ao Senado. Bolsonaro vetou o PL por razões fiscais. A Sudene é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, comandado por Rogério Marinho.





Em maio, o Senado desengavetou o projeto e aprovou a proposta incluindo 78 municípios de Minas Gerais e quatro municípios do Espírito Santo na área de atuação da autarquia, responsável por tocar projetos de forte apelo eleitoral no Nordeste.

A derrubada do veto foi defendida pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e por parlamentares do Centrão.