Tereza Cristina está com COVID-19

Mais um colaborador de primeiro escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) testa positivo para a COVID-19. Desta vez, contraiu a doença a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.Ela fez o anúncio, nesta sexta-feira (24/09), por meio da conta pessoal que mantém no Twitter.Recentemente, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também testou positivo para a doença.Queiroga anunciou que contraiu a enfermidade nos Estados Unidos, para onde viajou na condição de um dos 14 integrantes da comitiva presidencial, entre ministros, assessores e familiares, que foram participar da conferência mundial e anual da Organização das Nações Unidas (ONU).Tereza Cristina não integrou a comitiva brasileira que viajou aos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU.Entretanto, na semana passada, a ministra esteve na Itália, para reunião do G20 - grupo formado por ministros de finanças e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia.Na volta, nesta semana, Tereza cumpriu agenda cheia em Brasília, com reuniões presenciais.Estiveram com a ministra, dentre outras autoridades, o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres; o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas; a senadora Kátia Abreu (PP); e o deputado Marcos Pereira, presidente do Republicanos.A assessoria teve que cancelar a agenda oficial prevista para hoje, que previa evento na cidade de Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, estado natal da ministra.Teresa Cristina também anunciou, em 5 de abril, que havia recebido a primeira dose da vacina contra a COVID-19.