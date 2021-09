Bolsonaro: 'A COVID apenas encurtou vidas por alguns dias ou semanas'

O presidente não compartilhou a entrevista em suas redes sociais (foto: EVARISTO SA / AFP)

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou, em entrevista a alemães de extrema-direita, que ‘a COVID-19 apenas encurtou a vida [de algumas pessoas] por alguns dias ou algumas semanas’, se referindo a pacientes que tinham algum tipo de comorbidade antes de serem diagnosticados com a doença.

A declaração do presidente da República aconteceu no dia 8 de setembro, quando ele foi entrevistado pela dupla Markus Haintz e Vicky Richter. Os dois alemães têm ligação com o movimento Querdenken.

"Uma pessoa na UTI por COVID-19 custa R$ 2.000 por dia. Uma pessoa numa UTI com outras doenças custa R$ 1.000. Então quando uma pessoa mais humilde vai ao hospital ela é levada para a UTI porque os hospitais vão ganhar mais dinheiro, então tem uma supernotificação. Isso aconteceu. O número de mortes no Brasil foi superdimensionado”, afirmou Bolsonaro sem apresentar provas.

O presidente não compartilhou a entrevista em suas redes sociais, mas o conteúdo foi publicado no Youtube por Markus Haintz.

DADOS DA PANDEMIA

O Brasil registrou, entre ontem e hoje, 648 óbitos causados pela COVID-19, de acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgados nesta quinta-feira, 23. Com os registros, o País acumula 592.964 vidas perdidas para a doença.



O levantamento do Conass, que compila dados de secretarias de Saúde dos 26 Estados e do Distrito Federal apontou ainda 24.611 novos casos de covid-19 em 24 horas, com um total de 21.308.178 registros desde o início da pandemia.



Os dados de Minas Gerais foram atualizados com a incorporação de registros antigos.

Com informações de Estadão Conteúdo

