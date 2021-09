Bolsonaro critica CoronaVac: 'Queiroga tomou as duas doses e tá infectado'

Bolsonaro na live desta quinta-feira (23/9) (foto: Reprodução/Youtube) O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a criticar a vacina CoronaVac – produzida pelo Instituto Butantan, contra COVID-19 –, nesta quinta-feira (23/9), após o ministro da Saúde Marcelo Queiroga testar positivo para a doença. Ele também voltou a citar o tratamento precoce como método eficiente para o coronavírus, mesmo sem comprovação científica.









Segundo ele, o ministro da Saúde Marcelo Queiroga seguia as regras contra COVID-19 e foi infectado . “Estão vendo agora o ministro Queiroga, que tomou as duas doses da CoronaVac e está infectado? Vivia de máscara e estava infectado. Você pode atrasar, mas dificilmente você vai evitar”, disse.





Estado de Minas mostrou em



Sobre a CoronaVac, por exemplo, dados iniciais da fase de pesquisa no Brasil mostravam que, caso a pessoa seja infectada pelo coronavírus, a vacina oferece 100% de eficácia para evitar adoecimento grave, 78% para prevenir casos leves e 50,38% menos risco de adoecer. mostrou em algumas reportagens com infectologistas que a vacina não assegura que a pessoa nunca vá pegar o vírus, mas atua para evitar que a pessoa desenvolva a fase mais grave da doença ou chegue a óbito.Sobre a CoronaVac, por exemplo, dados iniciais da fase de pesquisa no Brasil mostravam que, caso a pessoa seja infectada pelo coronavírus, a vacina oferece 100% de eficácia para evitar adoecimento grave, 78% para prevenir casos leves e 50,38% menos risco de adoecer.





Após criticar a vacina, Bolsonaro ainda citou o tratamento precoce com hidroxicloroquina, que é comprovadamente ineficiente para o novo coronavírus.



“O que o mundo tem que se preparar é quem quer tomar a vacina, demos as condições. Somos o terceiro país que proporcionalmente mais vacinou no mundo. Quem acredita em outra forma de tratamento como falei na ONU, que eu respeito a autonomia do médico, você vai no médico e ele tem o direito de algo que não se tem comprovadamente nada para aquele tipo de doença, ele tem o direito de comum acordo com o paciente de indicar”, disse.





O presidente ainda disse estar dentro do seu direito de optar pelo tratamento precoce e que se sentir mal novamente ele volta a tomar a hidroxicloroquina.



“Eu fui infectado ano passado e tomei um negócio que vocês sabem o que foi, mas se falar cai a live. Se eu me sentir mal, vou tomar de novo. É um direito meu p***. É o que eu falei há um tempo atrás e fui criticado, que quando eu tenho problema de estômago, eu tomo Coca-Cola e é problema meu, eu não tenho que dar satisfação para ninguém, é minha vida que tá em risco”, afirmou.





A live desta quinta-feira (23/9) foi diferente do que ocorre normalmente, quando o presidente sempre está acompanhado. Devido à viagem aos Estados Unidos para participar da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), dois integrantes da comitiva testaram positivo para COVID-19, entre eles o ministro da Saúde Marcelo Queiroga. Por isso, Bolsonaro precisou ficar em quarentena e realizou a live sozinho.