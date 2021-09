Bolsonaro na ONU: 'Nosso governo é contrário ao passaporte sanitário'

Bolsonaro disse que o Brasil está encaminhando na vacinação, mas é contrário à exigência de passaporte (foto: Brendan Smialowski/AFP )







'Vim mostrar um Brasil diferente'

- 'O Brasil mudou. Estávamos à beira do socialismo'

- 7 de setembro: 'Maior manifestação da nossa história'

O discurso de abertura na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) feito pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi uma repetição de suas inúmeras falas a apoiadores no território nacional. Em Nova Iorque, ele reafirmou que o Brasil é contrário ao passaporte da vacinação - obrigatoriedade de apresentar o comprovante de imunização para ter acesso a outro país.

“Apoiamos a vacinação, mas nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina”, afirmou Bolsonaro.

Ele exaltou que, até o momento, o governo federal distribuiu 260 milhões de doses de vacinas. Segundo ele, 140 milhões de brasileiros já receberam a primeira dose, sendo 90% população adulta e 80% da população indígena.

O presidente também voltou a culpar governadores e prefeitos pelas restrições impostas nas atividades como forma de prevenir a expansão da COVID-19.





“A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação em especial nos gêneros alimentícios no muindo todo”, afirmou o presidente.





Esta é a terceira participação de Bolsonaro na ONU desde que assumiu o mandato, em 2019. O representante do Brasil é sempre o primeiro a discursar desde 1947.





O chefe do Executivo desembarcou nos EUA com a comitiva presidencial no domingo (19/9). Desde então, Bolsonaro se reuniu com outros líderes mundiais, entre eles Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido.