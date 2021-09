Bolsonaro responde ataques de manifestantes em NY: 'Acéfalos'

- Meia dúzia de acéfalos protestam contra Jair Bolsonaro para delírio de parte da imprensa ($) brasileira. pic.twitter.com/jB3lVjVpZG %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 21, 2021











O grupo segurava faixas com as frases "Stop Bolsonaro" (Pare Bolsonaro) e "You are not welcome here" (você não é bem vindo aqui), enquanto gritava "criminoso" e "genocida". Eles estão protestando contra o presidente desde sua chegada em NY e devem permanecer até ele retornar para o Brasil.