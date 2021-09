Com protesto na porta, Bolsonaro entra pelos fundos de hotel em Nova York

O presidente da República, Jair Bolsonaro, entrou pela porta dos fundos do Hotel Intercontinental Barclay, em Nova York, onde irá participar da Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU). Alguns poucos manifestantes contra o governo aguardavam Bolsonaro com faixas na porta do hotel.



Não havia apoiadores do presidente no local.



Em 2019, última vez que esteve em Nova York para participar presencialmente da Assembleia-Geral, Bolsonaro encontrou à sua espera manifestantes a favor e contra seu governo. Na ocasião, ele entrou pela porta da frente do hotel.



O avião presidencial pousou em Nova York às 16h30 do horário local.



Diplomatas e seguranças esperavam o presidente na entrada, mas informaram à imprensa já perto das 18 horas que a comitiva presidencial havia entrado por uma porta traseira por determinação do Serviço Secreto americano.



A outros hóspedes que entravam no hotel, o pequeno grupo de manifestantes gritava em português e inglês "Bolsonaro genocida" e "criminoso".



O presidente fará o discurso de abertura da Assembleia-Geral da ONU na terça-feira, 21. Nesta segunda, 20, ele se reúne com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson.