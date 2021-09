Bolsonaro na ONU: 'O Brasil mudou. Estávamos à beira do socialismo'

Bolsonaro disse que o Brasil estava à beira do socialismo (foto: Timothy Clary/Pool/AFP)







- 'Vim mostrar um Brasil diferente'

- 'Lockdown deixou legado de inflação' Ao abrir a 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira (21/9), em Nova York, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) enalteceu as ações de seu governo desde janeiro de 2019 e disse que “o país estava à beira do socialismo”.





“Nossas estatais davam prejuízos de bilhões de dólares no passado. Hoje, são lucrativas. Nosso banco de desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Quem honrava esses comprimossos era o próprio povo brasileiro. Tudo isso mudou”, afirmou Bolsonaro.





“E isso é muito. É uma história da base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo”, completou o presidente.





Esta é a terceira participação de Bolsonaro na ONU desde que assumiu o mandato, em 2019. O representante do Brasil é sempre o primeiro a discursar desde 1947.





Bolsonaro também valorizou os contratos feitos com a iniciativa privada: “O Brasil possui o maior programa de parceria de investimentos com a iniciativa privada de sua história. Até aqui, fomos contratados R$ 100 bilhões de novos investidos e arrecadado 23 bilhões em outorgas”.





O chefe do Executivo desembarcou nos EUA com a comitiva presidencial no domingo (19/9). Desde então, Bolsonaro se reuniu com outros líderes mundiais, entre eles Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido.





Ele é o único entre os 19 líderes do G20 (composto pelas 19 principais economias mais a União Europeia) a não ter tomado ainda a vacina contra a COVID-19.