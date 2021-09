Ramos diz a Queiroga para 'pôr o p... na mesa' em reunião com Boris Johnson

Marcelo Queiroga, Boris Johnson e Luiz Eduardo Ramos (foto: Reprodução Agência Brasil e AFP )

Em conversa com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na manhã desta segunda-feira (20/09), o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, pediu para o governo brasileiro negociar com o premiê britânico, Boris Johnson, a entrada de brasileiros na Inglaterra sem a necessidade de quarentena."Põe o p.. na mesa. Libera lá pros brasileiros, pô", disse Ramos, conforme reportagem do jornal Estado de S. Paulo.