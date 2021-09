Queiroga diz que vacinação de adolescentes foi 'intempestiva'

AM

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (foto: Walterson Rosa/MS) O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse em entrevista coletiva nesta quinta-feira (16/9) que a vacinação contra COVID-19 em adolescentes foi feita de maneira “intempestiva” pelos governadores e prefeitos. Em alguns locais, como São Paulo, a vacinação foi adiantada.

"Estados e municípios iniciaram essa vacina antes, até no mês de agosto, a vacina que era para começar ontem", disse ele durante entrevista coletiva. "Como conseguimos coordenar a campanha dessa forma?", perguntou.





Queiroga afirmou que alguns estados estariam aplicando vacinas de outros fabricantes além da Pfizer, que é o único autorizado pela Anvisa para menores de idade.

"Sigam a recomendação do PNI [Plano Nacional de Imunização], não apliquem vacinas que não tenham autorização da Anvisa", disse. "Não vamos aceitar isso. Temos compromisso com todos os brasileiros, mas em especial com os adolescentes, que são o futuro dessa nação".





O ministro recomendou que os adolescentes, com comorbidades, não devem completem a imunização e voltar aos postos para a segunda dose.





“Aqueles sem comorbidades, independentemente da vacina que tomaram, não tomem outra, por uma questão de cautela. Os com comorbidades podem completar o esquema vacinal”, disse.





O ministro também disse que o Brasil sofre com o “excesso de vacinas”.