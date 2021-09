Queiroga sobre terceira dose em idosos: 'Governadores tratam como troféu'

AM

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (foto: Walterson Rosa/MS) Durante coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (16/9), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou governadores e prefeitos que vacinaram idosos com mais de 70 anos com a terceira dose antes do prazo estipulado pelo Ministério da Saúde.

“O que nós dissemos? Idosos a partir de 70 anos devem receber a dose de reforço a partir do dia 15. Basta olhar o que vocês publicam. Aí começa: 'aí já começamos a vacinar os idosos com a terceira dose’, como se isso fosse um troféu para ser exibido”, disse.





De acordo com Queiroga, os governadores e prefeitos cobram a segunda dose, mas não cumprem as regras estipuladas pelo Ministério. “Vamo parar com isso, né?”, perguntou.





“Se continuar assim, a gente não avança”, pontuou.





O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), entrou em uma briga com Queiroga sobre o assunto. Os dois trocaram muitas farpas após o político do PSDB antecipar as terceiras doses para 6 de setembro, nove dias antes da data prometida pelo Ministério da Saúde.





Em BH, a dose também foi adiantada. A Prefeitura de Belo Horizonte começou a aplicar a terceira dose em 13 de setembro, dois dias antes do previsto pelo Ministério da Saúde.





A dose de reforço da vacina contra a COVID em idosos está sendo feita com o imunizante da Pfizer. Poderão se vacinar os idosos que estão nesta faixa etária e que tomaram a segunda dose.