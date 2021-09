Professor da USP sobre escândalo da Prevent Senior: 'Maior do Brasil'

AM

Prevent Senior (foto: PREVENT SENIOR/REPRODUÇÃO) O médico Daniel A. Dourado, professor e pesquisador em Direito e Política de Saúde na Universidade de São Paulo (USP), comentou o escândalo do plano de saúde Prevent Senior, que é acusado de ocultar mortes de pacientes que participaram de estudo realizado para testar a eficácia da hidroxicloroquina contra COVID-19. De acordo com o professor, este é o maior escândalo médico de todo o Brasil.

“É o maior escândalo médico da história do Brasil. Esse episódio da Prevent Senior tem que ser investigado e o envolvimento com o governo Bolsonaro precisa ser esclarecido. É gravíssimo”, escreveu no Twitter.

É o maior escândalo médico da história do Brasil. Esse episódio da Prevent Senior tem que ser investigado e o envolvimento com o governo Bolsonaro precisa ser esclarecido. É gravíssimo. %u2014 Daniel A. Dourado (@dadourado) September 16, 2021





A pesquisa foi apoiada pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e divulgada como solução contra a pandemia.

A informação foi publicada em primeira mão pela TV Globo, que afirmou que a CPI da COVID recebeu um dossiê com uma série de denúncias de irregularidades, elaborado por médicos e ex-médicos da Prevent





No documento, é citado que a disseminação da cloroquina e outras medicações foi resultado de um acordo entre o governo Bolsonaro e a Prevent. Segundo o dossiê, o estudo foi um desdobramento do acordo.