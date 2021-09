Queiroga diz que Brasil tem 'excesso de vacinas': 'Vacinando quem não deve'

AM

Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga (foto: Walterson Rosa/MS) Em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (16/9), o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o Brasil tem "excesso de vacina” e já começou a vacinar quem não deve.

“Quando eu falei lá [ontem] que tinha excesso de vacina, tem excesso de vacina, tanto tem que estão vacinando quem não deve”, disse o ministro da Saúde, em coletiva de imprensa.

Segundo o ministro, a pasta da Saúde retirou os adolescentes do programa de imunização porque estados e municípios se anteciparam.

O ministro também criticou governadores e prefeitos que vacinaram idosos com mais de 70 anos com a terceira dose antes do prazo estipulado pelo Ministério da Saúde.

“O que nós dissemos? Idosos a partir de 70 anos devem receber a dose de reforço a partir do dia 15. Basta olhar o que vocês publicam. Aí começa: 'Aí já começamos a vacinar os idosos com a terceira dose’, como se isso fosse um troféu para ser exibido”, disse.





De acordo com Queiroga, os governadores e prefeitos cobram a segunda dose mas não cumprem as regras estipuladas pelo ministério. “Vamo parar com isso né?”, perguntou.





“Se continuar assim, a gente não avança”, pontuou.