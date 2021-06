Bolsonaro parabeniza Oxford por teste de ivermectina contra COVID-19

Em julho de 2020, imagens do presidente mostrando uma caixa de hidroxicloroquina para uma ema no Palácio do Alvorada viralizou nas redes sociais (foto: Reprodução/Twitter) Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a defender o 'tratamento precoce' contra a COVID-19 durante a live desta quinta-feira (24/6). Ele parabenizou a Universidade de Oxford, do Reino Unido, por realizar novos testes para verificar se a ivermectina é eficiente no tratamento contra a doença. O presidente(sem partido) voltou a defender o 'tratamento precoce' contra adurante a live desta quinta-feira (24/6). Ele parabenizou a Universidade de, do Reino Unido, por realizar novos testes para verificar se aé eficiente no tratamento contra a doença.









(foto: Reprodução)

O estudo, chamado Principle, vai comparar pessoas que receberam o medicamento, que não tem eficácia comprovada contra COVID-19, com pacientes que recebem os cuidados normais do sistema público de saúde britânico, o NHS (equivalente ao SUS brasileiro).





Apesar da pesquisa ainda estar no começo e pesquisadores não recomendarem o uso durante os testes, o presidente afirma durante live com mais de 44 mil espectadores que as pessoas devem se prevenir com o “Kit Covid”, ou seja, hidroxicloroquina, ivermectina. “Eu não sei porque certas pessoas são contra o tratamento imediato. Adotam ainda, muitos médicos, prefeito e governadores, o tratamento de que você pega a COVID e esperar em casa. Por que já não vai logo no começo?”, criticou Bolsonaro.





Ele chegou a comparar as campanhas de câncer com o 'tratamento precoce'. “Temos o outubro rosa, o novembro azul, onde visa o 'tratamento precoce' do câncer de seio ou da próstata. Quanto mais cedo você tratar, melhor”, afirmou.





O mesmo estudo que o presidente elogiou, já mostrou que os antibióticos azitromicina e doxiciclina são ineficazes no tratamento da COVID-19 em estágio inicial.