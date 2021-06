Ministério apaga imagem de operários fazendo 'L' em foto com Bolsonaro

A fotografia foi publicada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (foto: Redes Sociais/Reprodução) Jair Bolsonaro (sem partido) e fizeram um símbolo de “L” com os dedos viralizar, nesta quinta-feira (24/6), o Ministe%u0301rio do Desenvolvimento Regional apagou a publicação das redes sociais. O gesto é associado ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Depois de uma foto em que alguns operários posaram ao lado do presidente(sem partido) e fizeram um símbolo de “L” com os dedos viralizar, nesta quinta-feira (24/6), oapagou a publicação das redes sociais. O gesto é associado ao ex-presidente Luiz Inácioda Silva (PT).









A fotografia foi publicada no Instagram do Ministe%u0301rio do Desenvolvimento Regional e acabou viralizando nas redes sociais, sendo divulgada pelos opositores do presidente.





Lula e Bolsonaro pretendem concorrer nas eleições presidenciais de 2022. Os dois são cotados para se enfrentar em segundo turno, de acordo com as últimas pesquisas realizadas.





O Brasil vive hoje uma polarização política, em que o presidente e o petista representam lados opostos.





O presidente fez uma visita técnica à Barragem de Oiticica, em Jucurutu. O empreendimento vai receber as águas do Eixo Norte, do projeto de integração do Rio São Francisco. O governo deve liberar mais R$ 38 milhões para garantir sua continuidade. Toda a obra está orçada em R$ 657,2 milhões e o governo espera a conclusão até dezembro deste ano.

