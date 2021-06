Heinze na CPI: 'Bolsonaro é um líder. Onde ele vai, junta gente'

AM

À bancada, em pronunciamento, senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) (foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado) Luís Carlos Heinze (PP-RS) concedeu elogios ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante a reunião da CPI da COVID do Senado desta quinta-feira (24/6).





De acordo com o senador governista, o presidente é um líder. "Bolsonaro é um líder. Ganhou uma eleição. Onde ele vai junta gente”, afirmou.





O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) vem, durante a pandemia da COVID, visitando estados e provocando aglomerações. Nesses eventos, o chefe do Executivo federal não utiliza máscaras de proteção.





Ao falar sobre o tratamento precoce, Heinze voltou a falar sobre o presidente. Segundo ele, é impossível "criminalizar tratamento que deu certo".





"Bolsonaro vai às ruas. É um governo sério", afirmou.

Entenda

A diretora-executiva da Anistia Internacional e coordenadora do Movimento Alerta, Jurema Werneck, e o epidemiologista, pesquisador e professor da Universidade Federal de Pelotas (Ufpel), Pedro Hallal, depõem nesta quinta-feira (24) na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, no Senado. Ambos comparecem ao colegiado por solicitação do relator, o senador Renan Calheiros (MDB-AL).





Ambos iriam depor nesta sexta-feira (25/6), mas tiveram o depoimento antecipado. Nesta quinta (24/6), Filipe Martins, assessor do Palácio do Planalto, seria ouvido, mas a oitiva com ele foi adiada.





Agora, nesta sexta (25/6), a CPI vai ouvir o depoimento do servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda e de seu irmão, o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF). Ambos apontam irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin por parte do governo federal.





A comissão apura possíveis ações e omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia do coronavírus e repasses de verbas a estados e municípios e foi instalada em 27 de abril deste ano.