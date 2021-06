Ciro chama Bolsonaro de assassino por propor medida que desobriga máscaras

- Diferente do que Pazuello e Queiroga insistiram à CPI, o Presidente interfere no MS.



- O Presidente quer desobrigar o uso de máscara diante de 479.791 mortes por covid no país!



Uma demonstração clara de como o negacionismo está MATANDO o nosso POVO!https://t.co/7DIDG1sxmV