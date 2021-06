Eleições 2021: 33 mil mineiros voltam às urnas para escolher prefeitos

'Eleições 2021' acontecerão em duas cidades de Minas Gerais: Campestre e Espera Feliz (foto: Elza Fiuza/Agência Brasil) eleição municipal de 2020, 33.757 eleitores mineiros de duas cidades voltam às urnas eletrônicas neste fim de semana para escolher prefeito e vice. As eleições suplementares acontecem no domingo (13/6) por motivos distintos nos municípios e, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), seguirão as mesmas medidas restritivas adotadas no pleito municipal de 2020 por conta da pandemia de COVID-19. Depois de 210 dias dade duas cidades voltam às urnas eletrônicas neste fim de semana para escolher prefeito e vice. As eleições suplementares acontecem no domingo (13/6) por motivos distintos nos municípios e, segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), seguirão as mesmas medidas restritivas adotadas no pleito municipal de 2020 por conta da pandemia de COVID-19.









O pleito em Espera Feliz acontece após a morte do prefeito eleito em 2020 com 47,58%, Dr. Maurelio (PDT), em 31 de dezembro. Ele faleceu por conta de complicações causadas pelo coronavírus. O vice-prefeito e também eleito no ano passado, Dr. Rafael Peixoto (Cidadania), que tomou posse no lugar de Maurelio, renunciou em 8 de janeiro de 2021.





O TRE-MG informa que a cidade da Zona da Mata conta com 51 seções eleitorais, distribuídas por 17 locais de votação. 62 urnas eletrônicas foram mobilizadas, sendo 11 de contingência e 51 efetivas. Ao todo, 204 mesários vão trabalhar na organização do pleito.





Já em Campestre, cidade da Região Sul de Minas, 16.724 eleitores são esperados para escolher entre Marquinho Turquinho (DEM) e Rafael (PV) à prefeitura. Diferentemente de Espera Feliz, o pleito suplementar acontece por motivos eleitorais.





Zetinho (PSDB), prefeito eleito em 2020, teve o registro eleitoral impugnado e indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por conta de improbidade administrativa por fraude na desapropriação de imóveis para construção de uma avenida em Campestre. Com isso, uma nova eleição foi convocada.





Também segundo o TRE-MG, Campestre contará com a mesma logística eleitoral de Espera Feliz. A única diferença diz respeito aos locais de votação, já que a cidade do Sul de Minas conta com 11 pontos.

Em Espera Feliz, segundo dados desta quinta-feira (10/6) da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), foram 2.252 infecções pela COVID-19 e 35 mortes causadas. O boletim também informa que 5.362 pessoas foram vacinadas contra o coronavírus na cidade, sendo que 2.040 receberam a segunda dose.

Já em Campestre, o números de infectados pelo vírus é de 1.458, com 30 óbitos pela doença. Os vacinados com a primeira dose somam 5.211, enquanto 2.438 desses receberam a segunda.