Bolsonaro planeja vir a BH para passear de moto em junho

Bolsonaro disse que, antes de marcar qualquer passeio de moto com apoiadores, precisa da autorização de governadores e prefeitos das cidades em que serão realizados os “eventos”.

“Tem gente pedindo para fazer novos passeios. Não marcamos nenhum, ainda. Isso depende de conversar com o respectivo governador do estado, com os respectivos prefeitos onde vão passar as motocicletas. Há um movimento muito forte, sem ser neste fim de semana, no outro, (em que) poderá ser Porto Alegre ou BH”, disse.