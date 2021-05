Gabinetes da ALMG reabrem com escala; comissões temáticas ganham mais dias

Melhora nos índices da pandemia permitiu flexibilização das atividades legislativas em MG (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

de Minas Gerais (ALMG) flexibilizou, nesta segunda-feira (10/5), aspermitidas em sua sede. O setor administrativo e os gabinetes dos 77 deputados estaduais têm autorização para dar expediente presencial, desde que sejam feitas escalas que limitem a ida de, no máximo, 30% dos funcionários de cada área. As comissões temáticas permanentes também obtiveram relaxamento.Agora, as reuniões dos colegiados, como as comissões de Constituição e Justiça, Educação e Direitos Humanos, podem ocorrer de segunda a sexta-feira. Os grupos precisam agendar os encontros — limitados a dois por turno.O expediente da Assembleia passa a ser das 7h30 às 19h. As reuniões plenárias, contudo, continuam a ser semipresenciais. Eventos, homenagens e cessões de espaço estão suspensas.O Parlamento mineiro, presidido pelo deputado Agostinho Patrus (PV), tem seguido as deliberações das autoridades sanitárias por causa da pandemia de. Em abril, quando todo o estado estava na onda roxa do Minas Consciente, o prédio do poder Legislativo suspendeu as atividades presenciais.Apesar do arrocho nas restrições, a Assembleia continua limitando a circulação de pessoas que não compõem o quadro funcional do Legislativo. Visitas aos, por exemplo, devem ser comunicadas com antecedência, respeitando o limite de dez acessos ao dia.Espaços como a biblioteca, o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) e o Espaço Cidadania — que tem uma unidade do Procon e um Posto de Identificação da Polícia Civil — também retornam, mas sob agendamento.Jornalistas credenciados e convidados de audiências públicas terão acesso às dependências do Parlamento mineiro. O uso de máscara facial permanece obrigatório.Nesta semana, a principal frente de trabalho vista na Assembleia deve ser a Comissão Parlamentar de Inquérito () criada para apurar o suposto uso irregular de vacinas antiCOVID-19 em servidores da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).Nesta segunda, os parlamentares que apuram o caso foram à sede da SES-MG coletar suposto documento que trataria do uso, em servidores da pasta, de imunizantes destinados à reserva técnica — responsável por repor exemplares extraviados, por exemplo. O secretário Fábio Baccheretti, contudo, informou que tal ofício não existe O uso da reserva técnica foi confirmado por depoentes que prestaram esclarecimentos na semana passada. O ex-secretário-adjunto de Saúde, Luiz Marcelo Cabral Tavares, confirmou a utilização e disse que a decisão havia sido referendada por técnicos da pasta, mas não soube apontar a normal que oficializou o ato Nesta terça, Janaína Passos de Paula, subsecretária de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, prestará novo depoimento, mas sob reserva. Ela solicitou o encontro por entender que tem condições de colaborar mais com as investigações.Assim, o momento mais aguardado do inquérito, o depoimento do ex-secretário Carlos Eduardo Amaral foi desmarcado . Se os trabalhos correrem de maneira tranquila, a tendência é que ele seja ouvido na quinta-feira (13/5).

