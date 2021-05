'Caça' a documento que não existe motiva reunião de deputados e secretário

Deputado Ulisses Gomes e Deputado João Vitor Xavier na Cidade Administrativa em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Deputados estaduais envolvidos na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos “fura-filas” instalada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) estiveram na Cidade Administrativa, sede do governo de Minas, em Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (10/5), com uma missão: recolher um suposto documento que teria motivado a aplicação de vacinas contra COVID-19 em servidores da Secretaria de Estado de Saúde (SES).



Os parlamentares pediram o documento na última quinta-feira (07/05) e, como o envio não foi feito em até 48 horas, foi necessária a busca pessoalmente. Acontece que o ofício não existe, segundo Fábio Baccheretti, atual chefe da pasta.









Ex-secretário-adjunto de Saúde, Luiz Marcelo Cabral Tavares apontou na última quinta (6/5), durante depoimento na CPI dos "fura-filas", o uso da reserva técnica baseado neste ofício. O fato motivou a visita à Cidade Administrativa por parte dos deputados, que também tomaram posse de uma série de outros documentos da Ses.





Segundo Marcelo Cabral, o suposto documento referendou a decisão de vacinar, em fevereiro deste ano, diversos servidores da Saúde, até alguns que estavam em regime de teletrabalho e da área administrativa, antes de trabalhadores da chamada "linha de frente" contra a pandemia. O fato levantou suspeitas de descumprimento da prioridade da imunização contra a COVID-19, com desvio de finalidade.





Essa vacinação de servidores motivou a abertura da CPI por parte da ALMG, em 18 de março deste ano. A expectativa é de que Carlos Eduardo Amaral, ex-secretário de Saúde, antecessor de Baccheretti e considerado pivô de todo plano interno de vacinação, seja ouvido pela comissão nesta semana, na condição de investigado.





No âmbito da investigação dos possíveis “fura-filas”, será o último depoimento na CPI. Posteriormente, a comissão irá investigar outro ponto: o gasto do governo de Minas na Saúde em 2020, quando a pandemia de COVID-19 teve início. Os deputados têm informações de que o valor investido foi abaixo que em anos anteriores e até do que o previsto no mínimo constitucional.