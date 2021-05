Fachin defende acordo para o Brasil 'sair da crise sem sair da democracia'

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin (foto: STF/Divulgação)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF),será alçado à Presidência da suprema corte do país em fevereiro, ano que o Brasil irá àspara asde 2022 para Presidência da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais.

Diante da coincidência no calendário, chama a atenção o fato dedestacar a defesa de um acordo suprapartidário para o país sair dassanitária, econômica e social em que se encontra.



Em entrevista à Ana Dubeux, do Correio Brazileinse, publicada no Blog CB.Poder, Fachin fala sofre os efeitos da pandemia na rotina do Judiciário, em especial, e na vida nacional.



"A pandemia da COVID-19 transformou o planeta numa espécie de sala de emergência. Transformou o presente. A humanidade está cindida entre o desejo e o querer. Depende racionalmente da ciência e, ao mesmo tempo, quiçá há quem sonhe com soluções mágicas", refletiu o ministro.

Olhar poético e religioso





Houve tempo, nessa entrevista, até para o olhar poético e religioso do ministro diante da vida. "Encontro conforto no escutar, no meditar, no contemplar e no orar em família, como também em boas leituras, a exemplo das obras que trazem o pensamento do professor Sidarta Ribeiro", comentou Fachin.

Acordo Suprapartidário



Ao ser perguntado sobre os prejuízos causados pelo novo coronavírus no país, Fachin fez uma defesa veemente de 'um acordo suprrapartiário' para, na medida do possível, mitigar os prejuízos deixados pela pandemia.



"É imprescindível (acordo suprapartidário). Lamentavelmente, há mais parasitas do que hospedeiros. O populismo totalitário ronda a democracia brasileira", avalia o ministro e futuro presidente do STF.





