Prefeito de Ipaba, Juninho da Saúde, testa positivo para a COVID-19

Gilberto Pereira Soares Junior (PSC), prefeito de Ipaba – cidade do Vale do Aço próximo a Ipatinga –, testou positivo para a COVID-19 nessa quarta-feira (4/5). Juninho da Saúde, como é conhecido no meio político, tem 40 anos e está em isolamento domiciliar, com sintomas leves.



A Prefeitura de Ipaba divulgou a nota sobre o resultado positivo do teste feito por Juninho da Saúde, sem dar mais detalhes sobre o contágio e a progressão da doença.

Mas fez um pedido à população de Ipaba para respeitar as medidas restritivas contra o contágio pelo novo. Pediu a todos que usem máscara faciais cobrindo o nariz e a boca, além de não se descuidar com a higiene das mãos, que pode ser feita com água e sabão, ou álcool em gel.

Ipaba tem 18.768 habitantes, segundo estimativa do IBGE (2020). Na última atualização feita pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade contabilizava 1.587 casos confirmados de COVID-19 e 38provocadas pela doença.A campanha decontra a COVID-19 no município havia atingido 2.119 pessoas com a primeira dose e 1.200 com a segunda dose.

