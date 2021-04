Carlinhos, prefeito de Itanhandu, no Sul de Minas, morre aos 57 anos de COVID-19 (foto: Reprodução) Itanhandu, no Sul de Minas Gerais, Carlos Gonçalves da Fonseca (Podemos), de 57 anos, morreu em decorrência da COVID-19. Ele estava internado desde 20 de março, na Santa Casa da cidade, e a morte foi confirmada na noite desse sábado (24/4). O prefeito de, no Sul de Minas Gerais,(Podemos), de 57 anos,em decorrência da. Ele estava internado desde 20 de março, na Santa Casa da cidade, e a morte foi confirmada na noite desse sábado (24/4).









O cortejo foi da Santa Casa, local onde o prefeito morreu, passou pela Igreja da cidade para receber as bênçãos e se encerrou no Cemitério Municipal, que teve a entrada liberada apenas para familiares e autoridades.





A Santa Casa também fez uma publicação comunicando a morte de Carlinhos. “A Casa de Caridade Dr. Rubens Nilo comunica o falecimento do prefeito Carlos Gonçalves da Fonseca devido a complicações da COVID-19. Nosso prefeito lutou bravamente. Pessoa do bem, amigo, alegre, sempre preocupado com os mais necessitados. Fará muita falta. Nossos sentimentos a todos os familiares, amigos e cidadãos. Itanhandu sente demais a sua perda."





Neste domingo (25/4), a prefeitura publicou um decreto, assinado pelo vice-prefeito, Paulo Henrique Pinto Monteiro, de luto oficial por três dias.